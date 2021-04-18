Планировавшие переворот хотели присвоить имущество Лукашенко

Снимок с видео: YouTube/Телеканал ОНТ (https://www.youtube.com/channel/UCSdJIet8Oi-8vZ1L2cxOdBA)

Подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии не только хотели устранить президента Александра Лукашенко, но и присвоить его имущество. Об этом сообщили в эфире телеканала Россия 1.

В программе были продемонстрированы кадры оперативной съемки ФСБ. В ролик вошел момент задержания подозреваемых.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российские и белорусские силовики задержали в Москве группу террористов. Он подчеркнул, что злоумышленники готовили покушение на него и его детей. Глава государства утверждал, что приказ отдали спецслужбы США.

В ФСБ подтвердили задержание двух человек, готовивших переворот в Белоруссии. Позднее стало известно, в подготовке акции подозревают имеющего двойного гражданства США и Белоруссии юриста Юрия Зенковича и белорусского политолога Александра Федуту.

