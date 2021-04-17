В ФСБ подтвердили задержание двух человек, готовивших переворот в Белоруссии

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Сотрудники ФСБ РФ задержали двух человек, занимавшихся подготовкой государственного переворота в Белоруссии с покушением президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности РФ совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь (РБ) в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко", – рассказали в ЦОС.

По информации ведомства, Зянкович приехал в Москву для встречи с представителями Вооруженных сил Белоруссии после консультаций в Соединенных Штатах и Польше, чтобы склонить их к поддержке военного переворота. Отмечается, что в нем должны были принять участие белорусские и украинские националисты.

"После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам", – говорится в сообщении.

Уточняется, что переворот должен был быть осуществлен 9 мая в Минске во время Парады Победы.

Ранее Лукашенко сообщил, что российские и белорусские силовики задержали в Москве группу террористов, которые готовили покушение на него и его детей по приказу спецслужб США. Он подчеркнул, что к подготовке данных акций причастны американские спецслужбы, причем задача по устранению президента Белоруссии была одобрена высшим руководством США.