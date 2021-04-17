Лукашенко анонсировал неназванное принципиальное решение

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о неназванном решении, которое, по его словам, станет самым принципиальным за время у власти. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что решение "будет очень серьезным" и заявил, что в настоящий момент его формализуют. Лукашенко также не уточнил, какой сферы коснется его выступление.

В декабре 2020 года Александр Лукашенко заявил, что будет "драться" за страну, пока последний омоновец и настоящий врач не скажут, что он свое дело сделал.

Месяцем ранее президент Белоруссии отметил, что не будет занимать пост главы государства при новой Конституции страны. Он также подчеркнул, что речи об изменении основного закона "под себя" не идет.

