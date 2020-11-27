Лукашенко заявил, что не будет президентом при новой Конституции

Фото: ТАСС/Максим Гучек/БелТА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при новой Конституции страны уже не будет работать президентом, сообщает "Газета.ру".
"Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите", – заявил Лукашенко.
При этом глава республики подчеркнул, что никогда не допустит того, чтобы при принятии новой Конституции "кто-то сфальшивил" или были сфабрикованы выборы.
Ранее Лукашенко заявил, что является сторонником принятия новой Конституции Белоруссии. По его словам, она должна быть в первую очередь выгодна для республики, "чтобы потом страна не обвалилась". Лукашенко также заверил, что убежден в необходимости скорректировать полномочия президента республики.
9 августа в Белоруссии прошли выборы главы государства. Александр Лукашенко баллотировался на пост президента в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента. Позднее результаты выборов спровоцировали массовые акции протеста.
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