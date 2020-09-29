Путин считает, что на Белоруссию оказывается беспрецедентное внешнее давление

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Президент России Владимир Путин считает, что на Белоруссию сейчас оказывают беспрецедентное внешнее давление, пишет RT. Глава государства также отметил, что отношения республики и РФ не подвержены конъюнктуре.

"С учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, хотел бы еще раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре", – сказал он.

Президент также добавил, что общая история, культурные, родственные и духовные связи дают прочный общий фундамент для двух государств.

Ранее Владимир Путин назвал отношения Москвы и Минска братскими, добрососедскими. Он считает межрегиональные связи одним из важнейших компонентов союзнических отношений двух стран, построенных на принципах равноправия и учета интересов друг друга.

Также президент РФ говорил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии, в которой проходят массовые протесты. Он также подчеркнул, что нельзя оказывать внешнее давление на белорусские власти.