Украина увидела риски в укреплении сотрудничества Белоруссии и РФ

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о рисках, которые Киев видит в укреплении сотрудничества президента Белоруссии Александра Лукашенко с Россией.

"Лукашенко сделал свой выбор, – сказал министр в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". – И мы понимаем: если Лукашенко выбрал Россию, то риски зашкаливают".

По словам Кулебы, Украина смотрит на ситуацию в Белоруссии и взвешивает риски. "В соответствии с этим мы и формируем наше отношение к Лукашенко", – добавил Кулеба.

Он также выразил сожаление, что белорусский президент отказался от международного посредничества в вопросе урегулирования политического кризиса в стране.

Ранее министр иностранных дел Украины заявил, что церемония инаугурации Лукашенко не означает его признания легитимным президентом Белоруссии.

Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

23 сентября в Минске состоялась инаугурация Лукашенко. После этого представители нескольких стран Евросоюза заявили, что не признают политика легитимным президентом Белоруссии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что инаугурация – "абсолютно суверенное, внутреннее решение белорусского руководства". Владимир Путин в августе подчеркнул, что российская сторона исходит из того, что выборы в Белоруссии состоялись.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.

После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста, которое продолжаются до сих пор. В результате противостояния с силовиками погибло несколько человек. Пострадавшие были с обеих сторон.