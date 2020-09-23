Песков не стал комментировать инаугурацию Лукашенко

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать тайную инаугурация белорусского лидера Александра Лукашенко, сообщает "Газета.ру".
"Я предпочитаю не комментировать данную ситуацию. Если такое решение было принято, значит оно является целесообразным", – отметил представитель Кремля.
Он также добавил, что такое мероприятие "абсолютно суверенное, внутреннее решение белорусского руководства".
23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Глава ЦИК Лидия Ермошина вручила ему удостоверение главы республики. Положив правую руку на Конституцию республики, Лукашенко произнес присягу, после чего подписал акт о принесении присяги.
Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии
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