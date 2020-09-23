Песков не стал комментировать инаугурацию Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать тайную инаугурация белорусского лидера Александра Лукашенко, сообщает "Газета.ру".

"Я предпочитаю не комментировать данную ситуацию. Если такое решение было принято, значит оно является целесообразным", – отметил представитель Кремля.

Он также добавил, что такое мероприятие "абсолютно суверенное, внутреннее решение белорусского руководства".

23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Глава ЦИК Лидия Ермошина вручила ему удостоверение главы республики. Положив правую руку на Конституцию республики, Лукашенко произнес присягу, после чего подписал акт о принесении присяги.