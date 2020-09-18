Контакты Путина и Лукашенко пока не планируются – Песков

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Контакты президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко сейчас не планируются. По словам пресс-секретаря российского главы Дмитрия Пескова, переговоры могут возникнуть оперативно, сообщает РИА Новости.

"Пока нет, пока не вижу в графике, но они опять же могут возникать в течение дня весьма оперативно", – ответил представитель Кремля журналистам, спросившим, будут ли на следующей неделе контакты между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Ранее Лукашенко попросил у Путина дополнительное вооружение. Об этом белорусский лидер заявил во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

До этого в Сочи состоялась встреча в формате "один на один" российского и белорусского лидеров. Она продолжалась более 4 часов. Главы государств обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, ситуацию в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы