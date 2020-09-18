Контакты Путина и Лукашенко пока не планируются – Песков

Фото: kremlin.ru
Контакты президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко сейчас не планируются. По словам пресс-секретаря российского главы Дмитрия Пескова, переговоры могут возникнуть оперативно, сообщает РИА Новости.
"Пока нет, пока не вижу в графике, но они опять же могут возникать в течение дня весьма оперативно", – ответил представитель Кремля журналистам, спросившим, будут ли на следующей неделе контакты между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.
Ранее Лукашенко попросил у Путина дополнительное вооружение. Об этом белорусский лидер заявил во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
До этого в Сочи состоялась встреча в формате "один на один" российского и белорусского лидеров. Она продолжалась более 4 часов. Главы государств обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, ситуацию в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы
В Сочи проходят переговоры Путина и Лукашенко
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: