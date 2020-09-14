Путин поддержал инициативу Лукашенко о конституционной реформе в Белоруссии – Песков

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поддержал инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко о проведении в республике конституционной реформы. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
О данном решении стало известно после переговоров лидеров двух стран, завершившихся в Сочи.
"Президент Лукашенко подтвердил свое намерение идти по пути изменения конституции, сообщил о намерении организовать соответствующую рабочую структуру и запустить этот полноформатный процесс конституционных изменений", – рассказал Песков.
Общение Путина и Лукашенко проходило в формате "один на один". Так, в ходе переговоров, длившихся 4 часа, главы государств обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, ситуацию в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы.
Более того, Путин отметил, что РФ и Белоруссия договорились о кредите в размере 1,5 миллиарда долларов для Минска. Сейчас этот вопрос прорабатывают представители Минфинов обеих стран.
Кроме этого, пресс-секретарь заявил, что российский лидер поручил подготовить первую партию вакцины от коронавируса для Белоруссии. Песков отметил, что стороны придают большое значение сотрудничеству в этой области.
Сам Лукашенко поблагодарил российскую сторону за обеспечение республики вакциной.
"Что касается коронавируса, я вам благодарен, и мы это очень ценим, что вы поставили нас на первую строчку в обеспечении вакциной", – заявил белорусский лидер.
В Сочи проходят переговоры Путина и Лукашенко
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