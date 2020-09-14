Лукашенко поблагодарил Россию за обеспечение Белоруссии вакциной от COVID-19

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российскую сторону за обеспечение республики вакциной от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Что касается коронавируса, я вам благодарен, и мы это очень ценим, что вы поставили нас на первую строчку в обеспечении вакциной", – заявил белорусский лидер.

Как считает Лукашенко, в Европе уже началась вторая волна COVID-19. В Белоруссии, по словам президента, аналогичных вспышек нет, однако принимаются разумные меры предосторожности.

Александр Лукашенко отметил, что вирус ослаб по сравнению с началом пандемии.

"Наши специалисты и ученые заметили, что этот вирус уже не тот. Но боюсь, что этот вирус будет накладываться на гриппозные разные вирусы, которые бродят здесь, и поэтому нам с вами нет необходимости расслабляться", – подчеркнул президент Белоруссии.

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились 14 сентября в Сочи в формате "один на один", чтобы обсудить развитие отношений между странами-соседями.

Первая в мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Препарат получил название "Спутник V". На данный момент в Москве идет третий, пострегистрационный этап клинических исследований препарата.

