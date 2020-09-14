Путин заявил о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин назвал недопустимыми любые попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства обсудил ситуацию в республике на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"При обмене мнениями по Белоруссии подтверждена принципиальная российская позиция о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти", – рассказали в пресс-службе Кремля.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проведут встречу в формате "один на один". Переговоры глав государств начались днем 14 сентября в Сочи.

Ожидается, что главы государств во время встречи обсудят ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений, а также планы по реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.

