Путин и Лукашенко проведут встречу в формате "один на один"

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи в формате "один на один", передает News.ru.
Ожидается, что главы государств во время встречи обсудят ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений. Их встреча запланирована на 14 сентября.
Ранее сообщалось, что главы государств намерены обсудить планы по реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической, а также культурно-гуманитарной областях.
О встрече Путина и Лукашенко ранее говорил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, их запланированная встреча еще раз подчеркивает обоюдный настрой двух стран на дальнейшее развитие равноправных и взаимовыгодных отношений.
3 сентября состоялся визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Минск. В ходе встречи с Лукашенко Мишустин подчеркнул, что Россия поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Белоруссии. Он отметил, что для России Белоруссия является родной страной.
Глава правительства РФ также сообщил о прогрессе в развитии отношений между странами. Он отметил, что на встрече также обсуждались вопросы перспектив Союзного государства. Мишустин подчеркнул, что оно будет основано на абсолютно независимой позиции государств.
Путин и Лукашенко договорились встретиться в Москве
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