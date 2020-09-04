В Кремле рассказали о подготовке визита Лукашенко в Москву

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности грядущий визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Он отметил, что также была затронута тема итогов поездки премьер-министра Михаила Мишустина в Минск.

"Обсуждались итоги визита председателя правительства России в Минск, в том числе в контексте подготовки поездки президента Белоруссии в Москву", – рассказал Песков.

Визит Мишустина в Минск состоялся 3 сентября. В ходе встречи с Лукашенко премьер-министр РФ подчеркнул, что Россия поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Белоруссии. Мишустин отметил, что для России Белоруссия является родной страной.

Глава правительства РФ также сообщил о прогрессе в развитии двухсторонних отношений. Он отметил, что на встрече также обсуждались вопросы перспектив Союзного государства. Мишустин подчеркнул, что оно будет основано "на абсолютно независимой позиции наших государств".