В Кремле рассказали о подготовке визита Лукашенко в Москву

15:22
Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности грядущий визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Он отметил, что также была затронута тема итогов поездки премьер-министра Михаила Мишустина в Минск.
"Обсуждались итоги визита председателя правительства России в Минск, в том числе в контексте подготовки поездки президента Белоруссии в Москву", – рассказал Песков.
Визит Мишустина в Минск состоялся 3 сентября. В ходе встречи с Лукашенко премьер-министр РФ подчеркнул, что Россия поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Белоруссии. Мишустин отметил, что для России Белоруссия является родной страной.
Глава правительства РФ также сообщил о прогрессе в развитии двухсторонних отношений. Он отметил, что на встрече также обсуждались вопросы перспектив Союзного государства. Мишустин подчеркнул, что оно будет основано "на абсолютно независимой позиции наших государств".
Москва и Минск в течение месяца могут договориться по вакцине от коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: