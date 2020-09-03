Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из литовских портов

Фото: ТАСС/Александр Астафьев
На повестке переговоров премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко стоял вопрос о том, чтобы через российские порты перебросить нефтяные потоки из Литвы. Об этом рассказал глава министерства энергетики России Александр Новак.
"Российская сторона заинтересована в том, чтобы нефтепродукты, которые сегодня реализуются через третьи страны, – у нас есть возможности обеспечить реализацию этих нефтепродуктов через Санкт-Петербург, через Усть-Лугу", – высказался министр.
При этом Новак отметил, что в случае реализации данного вопроса по поручению премьера будут взяты в работу некоторые экономические моменты.
Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия достигли взаимопонимания касательно формирования единого рынка газа. Минск пока не удовлетворен ценами на российский газ и разногласиями с "Газпромом". К 1 января 2022 года стороны должны решить задачу, поставленную в 2017 году.
Цены на нефть выросли после взрыва в Бейруте
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: