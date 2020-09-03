Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из литовских портов

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На повестке переговоров премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко стоял вопрос о том, чтобы через российские порты перебросить нефтяные потоки из Литвы. Об этом рассказал глава министерства энергетики России Александр Новак.

"Российская сторона заинтересована в том, чтобы нефтепродукты, которые сегодня реализуются через третьи страны, – у нас есть возможности обеспечить реализацию этих нефтепродуктов через Санкт-Петербург, через Усть-Лугу", – высказался министр.

При этом Новак отметил, что в случае реализации данного вопроса по поручению премьера будут взяты в работу некоторые экономические моменты.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия достигли взаимопонимания касательно формирования единого рынка газа. Минск пока не удовлетворен ценами на российский газ и разногласиями с "Газпромом". К 1 января 2022 года стороны должны решить задачу, поставленную в 2017 году.

