Страны Балтии согласовали отказ от закупки электричества у Белоруссии после запуска БелАЭС

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Правительства стран Балтии согласовали новые правила торговли электроэнергией с третьими странами, которые предусматривают отказ от закупки электричества у Белоруссии после запуска БелАЭС, сообщает ТАСС.

Уточняется, что соглашение заключили ответственные за энергетику министерства Эстонии, Латвии и Литвы. При реализации плана объем торговли электричеством стран Балтии с третьими странами сократится в два раза.

Соглашение будет действовать до синхронизации электросистем стран Балтии с Западной Европой, запланированной на конец 2025 года.

В августе президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что импорт электроэнергии с БелАЭС следует рассматривать как поддержку режима Александра Лукашенко.

Физический пуск БелАЭС состоялся 7 августа. Начало производственной эксплуатации станции запланировано на конец года. В Минске заявляют, что претензии Литвы к БелАЭС лежат в политической плоскости, а безопасность станции будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.