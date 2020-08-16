Минобороны Белоруссии анонсировало учения вблизи БелАЭС

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Учения с батареями реактивных дивизионов на полигонах в Гродненской области вблизи БелАЭС проведет армия Белоруссии 17–20 августа, сообщает министерство обороны республики.

"Ряд учений вблизи Островца, полигоны Гожский и Неман пройдет в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил. Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство по назначенным объектам", – говорится в сообщении Минобороны в телеграм-канале.

Отмечается, что в рамках охраны госграницы Белоруссии подразделения зенитных ракетных полков выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне.

Кроме того, личный состав 103 воздушно-десантной бригады в рамках батальонного тактического учения отработает вопросы усиления участков Государственной границы совместно с органами пограничной службы на полигоне "Гожский".

"Также в этот период на "Обуз-Лесновском" и "Гожском" полигонах пройдут плановые занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой с отдельными танковыми и механизированными батальонами 6 и 11 отдельных механизированных бригад", – уточняется в сообщении.

В телеграм-канале добавили, что войска уже занимают районы на полигонах и участках местности, завершают их фортификационное оборудование. Они готовы к выполнению учебно-боевых задач.

Ранее учения в воздухе провели военнослужащие Балтийского флота. Они прыгнули с парашютами с вертолета авиации Ми-8.