Минобороны Белоруссии анонсировало учения вблизи БелАЭС

16:49
Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Учения с батареями реактивных дивизионов на полигонах в Гродненской области вблизи БелАЭС проведет армия Белоруссии 17–20 августа, сообщает министерство обороны республики.
"Ряд учений вблизи Островца, полигоны Гожский и Неман пройдет в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил. Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство по назначенным объектам", – говорится в сообщении Минобороны в телеграм-канале.
Отмечается, что в рамках охраны госграницы Белоруссии подразделения зенитных ракетных полков выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне.
Кроме того, личный состав 103 воздушно-десантной бригады в рамках батальонного тактического учения отработает вопросы усиления участков Государственной границы совместно с органами пограничной службы на полигоне "Гожский".
"Также в этот период на "Обуз-Лесновском" и "Гожском" полигонах пройдут плановые занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой с отдельными танковыми и механизированными батальонами 6 и 11 отдельных механизированных бригад", – уточняется в сообщении.
В телеграм-канале добавили, что войска уже занимают районы на полигонах и участках местности, завершают их фортификационное оборудование. Они готовы к выполнению учебно-боевых задач.
Ранее учения в воздухе провели военнослужащие Балтийского флота. Они прыгнули с парашютами с вертолета авиации Ми-8.
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