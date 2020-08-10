Модернизированный вертолет Ка-52М "Аллигатор" совершил первый полет

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Модернизированный вертолет Ка-52М совершил первый полет. Он состоялся в ААК "Прогресс" имени Сазыкина холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех"), сообщает Минпромторг России.

На вертолете установлены усовершенствованная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, который позволит повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки. Ка-52 получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью.

Лопасти несущего винта оснащены более мощным нагревательным элементом, благодаря чему вертолет можно будет использовать во всем диапазоне температур. Вертолет оснащен колесами шасси с более высокой несущей способностью и износостойкостью и светотехническим оборудованием на базе светодиодов.

Применен и новый интерьер кабины пилотов, он позволяет в том числе заниматься пилотированием в темное время суток в очках ночного видения.

"По поручению Министра обороны Российской Федерации в прошлом году мы приступили к опытно-конструкторским работам по модернизации вертолета Ка-52 с учетом опыта его боевого применения, что сегодня позволило создать новую машину, отличающуюся повышенными характеристиками и расширенными возможности боевого применения", – рассказал генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Ка-52М сможет взаимодействовать с беспилотниками. На борту для этого появится специальная аппаратура связи и управления. Пилоты смогут видеть передаваемое дронами изображение, а в дальнейшем и управлять их полетом.

В июле в стране начались летные испытания нового вертолета для спецназа Ми-8АМТШ-ВН. Технический облик новинки сформировали с учетом опыта боевого применения вертолетов в современных военных конфликтах. Первый этап испытаний собираются завершить в ноябре.

Главная особенность нового вертолета – применение на спецподвеске двух курсовых пулеметов калибра 12,7 миллиметра. Ми-8АМТШ-ВН оснащен новым пилотажно-навигационным оборудованием, гиростабилизированной оптико-электронной системой, поисковым прожектором с инфракрасным излучателем, двухдиапазонным светотехническим оборудованием, адаптирован под применение очков ночного видения.