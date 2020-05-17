В России разработали материал для зимней маскировки военной техники

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Холдинг "Росэлектроника" разработал радиопоглощающий материал для снежной местности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"В данный момент предприятие-разработчик ЦКБ РМ готово к серийному производству нового материала на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом, уже выпущена опытная партия", – рассказали в холдинге.

Отмечается, что благодаря новому материалу дальность обнаружения техники радиолокационными станциями разведки и ударными вертолетами противника снижается в 3,5–4 раза. Он имеет долговечную структуру и стойкость к различным климатическим условиям.

Помимо этого, материал с коэффициентом отражения 0,5% поглощает электромагнитное излучение радара на 99,5%. Это означает, что отраженная волна не позволяет радару определить и распознать замаскированный объект.

В феврале сообщалось, что армию и флот РФ оснастят новейшим вооружением. В частности, речь идет о лазерных и гиперзвуковых комплексах.

Владимир Путин отмечал, что армия страны и дальше будет укреплять потенциал стратегических сил посредством использования новейшего вооружения и техники. По его словам, в этом случае обороноспособность страны обеспечена на долгое время.