Летные испытания нового вертолета для спецназа начались в РФ

09:45
Фото: russianhelicopters.aero
В России начались летные испытания нового вертолета для спецназа Ми-8АМТШ-ВН. Об этом сообщил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
"Строительство вертолетов [Ми-8АМТШ-ВН] идет параллельно с проведением ОКР. Национальный центр вертолетостроения уже приступил к полетам", – приводит слова Богинского ТАСС.
Как рассказал индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков, технический облик новинки был сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов в современных военных конфликтах.
"Высотные двигатели увеличенной мощности, новая несущая система, расширенный состав вооружения, усиленная защита и другие особенности модернизированного вертолета повышают боевые возможности машины и позволяют использовать ее для спецопераций в самых сложных условиях", – рассказал Сердюков.
Он добавил, что первый этап испытаний планируют завершить в ноябре.
Главной особенностью нового вертолета стало применение на спецподвеске двух курсовых пулеметов калибра 12,7 миллиметра. Ми-8АМТШ-ВН также оснащен новым пилотажно-навигационным оборудованием, гиростабилизированной оптико-электронной системой, поисковым прожектором с инфракрасным излучателем, двухдиапазонным светотехническим оборудованием, адаптирован под применение очков ночного видения.
Ранее сообщалось, что российские вертолеты Ка-52 будут управлять беспилотниками. В частности, пилоты смогут видеть передаваемое дронами изображение. Новая техника позволит экипажу находить цели в тылу врага и наносить внезапные удары. При этом сами вертолеты станут почти неуязвимы для ПВО противника.
Ка-52 с 2016 года применяют в Сирии. По отзывам военных, боевая машина хорошо зарекомендовала себя.
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