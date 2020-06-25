В России создали миниатюрный индикатор для двигателя боевого самолета

18:40
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Один из самых миниатюрных многофункциональных индикаторов создали в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Казанского приборостроительного конструкторского бюро Илдуса Курбиева.
Он рассказал, что резервный многофункциональный индикатор МФИ является ярким примером развития современного пилотажно-навигационного оборудования, которое показывает графическую, цифровую и буквенную информацию на полноцветном ЖК-дисплее.
По его словам, индикатор в том числе отображает обороты двигателей, температуру выхлопных газов, напряжение бортовой сети, полетное время. Курбиев пояснил, что программное обеспечение устройства позволяет доработать МФИ как в части каналов информационного обмена, так и в части взаимодействия с различными типами ЖК-дисплеев.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день идет предсерийное производство, применяется это оборудование на самолетах АО "РСК "МиГ".
Ранее сообщалось, что российские вертолеты Ка-52 будут управлять беспилотниками. На борту для этого появится специальная аппаратура связи и управления. Пилоты смогут видеть передаваемое дронами изображение, а в дальнейшем и управлять их полетом.
Новая техника позволит экипажу находить цели в тылу врага и наносить внезапные удары. При этом сами вертолеты станут почти неуязвимы для ПВО противника.
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