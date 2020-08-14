В Минобороны предложили признать служебной тайной информацию об оборонной сфере

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Минобороны РФ предлагает на законодательном уровне признать конфиденциальными данные, не являющиеся гостайной, но содержащие чувствительную информацию об оборонной сфере, сообщает ТАСС.
"Предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны и не составляющую государственную тайну, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной", – говорится в пояснительной записке к проекту изменений в закон "Об обороне".
Предлагается ввести новую статью – "Служебная тайна в области обороны", которая будет устанавливать категории информации, относящейся к конфиденциальной.
Для лиц, виновных в разглашении сведений, составляющих служебную тайну в области обороны, предлагается ввести административную ответственность.
Ранее сообщалось, что полковники и высшие офицеры Вооруженных сил больше не будут носить каракулевые шапки. Указ подписал Владимир Путин. Каракулевые шапки для полковников заменят меховыми шапками с козырьком, а для стоящих выше по званию офицеров – меховыми шапками с шитьем пятипроцентного золочения.
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