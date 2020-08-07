В Минобороны назвали условие применения ядерного оружия

07:55
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
В Минобороны РФ обозначили условие применения ядерного оружия. Об этом сообщает газета "Красная звезда".
По заявлению Генштаба Вооруженных сил, Россия задействует свой ядерный потенциал только в случае ракетной атаки по своей территории.
Как следует из статьи "Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", военное руководство РФ незамедлительно получит данные о запуске ракет противника. При этом любая вражеская ракета будет расцениваться, как ядерная. Масштаб ответных мер определится в зависимости от решения Генштаба.
В Минобороны подчеркнули, что условия о применении противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, о воздействии по критически важным объектам России, а также об агрессии с применением обычных средств поражения не должны ставиться специалистами под сомнения. Так, Россия обозначила границы, которые никто не имеет права нарушать. Российский ответный удар в случае атаки будет сокрушительным, подчеркнули в статье.
В материале добавляется, что прекращение действия договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) способно увеличить риски ядерной катастрофы.
Ранее в США назвали условие для продления договора по ракетам с РФ. Так, Россия должна убедить Китай присоединиться к переговорам.
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