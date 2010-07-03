16:27
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании. Документ опубликован на портале правовой информации.
Указ вступает в силу 18 октября.
"В целях обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов военной и социальной инфраструктуры постановляю создать публично-правовую компанию "Военно-строительная компания", – сказано в документе.
Полномочия и функции учредителя компании будет осуществлять министерство обороны в порядке, который определит правительство.
Под объектами военной и социальной инфраструктуры понимаются здания и сооружения, предназначенные для управления войсками, хранения и размещения военной техники, испытания вооружений. Также в это понятие входят жилые, общественные, производственные и другие строения, предназначенные для нужд обороны и безопасности страны.
Минобороны должно в течение трех месяцев представить в Федеральную налоговую службу документы для регистрации компании, обеспечить завершение государственных контрактов по строительству, заключенных с подведомственными организациями, и проконтролировать меры по защите сведений, составляющих государственную тайну.
В марте 2019 года министр обороны Сергей Шойгу заявил о планах передать все военное строительство в ведение некоммерческой публично-правовой компании. Она должна прийти на смену Спецстрою. Шойгу объяснил, что форма публично-правовой компании была выбрана, чтобы вывести военное строительство из коммерческого сектора.
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