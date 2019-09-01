Военных могут привлечь к строительству космодрома Восточный

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Компания, которая создается Минобороны, может стать одним из подрядчиков при строительстве космодрома Восточный.

Как сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов, публично-правовая компания (ППК) будет создана в рамках реформы военно-строительного комплекса.

Предполагается, что она объединит все строительные активы Минобороны. "Я не исключаю, что эта ППК может стать подрядчиком работ по Восточному", – сказал Борисов.

В интервью газете "Ведомости" он подчеркнул, что никого не устраивает ситуация на Восточном, работы по первой очереди которого "фактически сорваны".

Борисов указал, что подрядчик участвовал в строительстве стадионов к чемпионату мира по футболу и не имел "необходимого денежного потока для Восточного".

"Чтобы не дожидаться системных изменений, нам придется идти по пути создания специальных условий для строительства Восточного – повышать расценки", – добавил вице-премьер.

Суд ранее назначил пять лет лишения свободы условно и штраф Виктору Гребневу, который руководил строительством Восточного.