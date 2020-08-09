Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами

Фото: ТАСС/Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ

Полковники и высшие офицеры Вооруженных сил больше не будут носить каракулевые шапки. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ указа доступен на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь каракулевые шапки для полковников заменят меховыми шапками с козырьком, а для стоящих выше по званию офицеров – меховыми шапками с шитьем пятипроцентного золочения.

Ранее Владимир Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании. Под объектами военной и социальной инфраструктуры понимаются здания и сооружения, предназначенные для управления войсками, хранения и размещения военной техники, испытания вооружений.