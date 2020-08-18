Белоруссия начала патрулировать границы истребителями

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Государственную границу Белоруссии патрулируют истребители Ан-26 50 САБ, Як-130 116 ШАБ и Су-30СМ 61 ИАБ, сообщает РИА Новости.

В Минобороны республики уточнили, что они летают в рамках боевой подготовки. Кроме того, зенитные ракетные артиллерийские дивизионы 19-й и 120-й отдельных механизированных бригад готовятся к стрельбам зенитных ракетно-пушечных комплексов "Тунгуска" и пускам переносных ЗРК "Игла".

На территории Белоруссии продолжаются акции протеста. Они начались 9 августа после президентских выборов. Демонстранты вышли на улицы во всех городах республики. Стражи порядка подавляли протесты с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа. СК Белоруссии призвал соотечественников не поддаваться на провокации организаторов протестов. 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на акции собрались несколько десятков тысяч человек.

14 августа Центральная избирательная комиссия Белоруссии озвучила итоговые результаты выборов. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей.

Ранее, комментируя массовые протесты в стране, Лукашенко предложил демонстрантам устроиться на работу. Он заявил, что основа протестующих – люди с криминальным прошлым и сегодня безработные.