Трамп пожаловался на необходимость покупать нефть в России

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Президент США Дональд Трамп заявил, что США приходится покупать нефть в России из-за демократов.

Выступая в Нью-Гэмпшире, он рассказал, что в Новой Англии самые высокие цены на энергию в США.

По его словам, причиной является то, что губернатор штата Нью-Йорка демократ Эндрю Куомо не позволяет проложить трубопровод для поставки американской нефти и газа.

"А знаете, где вы покупаете вашу энергию? В России. Вы не знали? У вас много судов из России", – цитирует Трампа РИА Новости.

В 2019 году США покупали в России в среднем 515 тысяч баррелей нефти в день. За год импорт оценивался в 13,8 миллиарда долларов.

Ранее в конгрессе США подготовили законопроект, призывающий Вашингтон увеличить поставки газа в Евросоюз и государства – союзники по НАТО.