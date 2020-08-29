Трамп пожаловался на необходимость покупать нефть в России

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Фото: TASS/AP/Charles Krupa
Президент США Дональд Трамп заявил, что США приходится покупать нефть в России из-за демократов.
Выступая в Нью-Гэмпшире, он рассказал, что в Новой Англии самые высокие цены на энергию в США.
По его словам, причиной является то, что губернатор штата Нью-Йорка демократ Эндрю Куомо не позволяет проложить трубопровод для поставки американской нефти и газа.
"А знаете, где вы покупаете вашу энергию? В России. Вы не знали? У вас много судов из России", – цитирует Трампа РИА Новости.
В 2019 году США покупали в России в среднем 515 тысяч баррелей нефти в день. За год импорт оценивался в 13,8 миллиарда долларов.
Ранее в конгрессе США подготовили законопроект, призывающий Вашингтон увеличить поставки газа в Евросоюз и государства – союзники по НАТО.
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