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05:36

Минфин США заподозрил Россию в манипуляции валютой

экономика за рубежом

05:36

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Фото: depositphotos/Frankljunior

Минфин США может включить Россию в список стран, которые манипулируют своей валютой ради торговых преимуществ.

Как сообщает агентство Bloomberg, публикация нового списка предполагается в мае. Ожидается, что он будет расширен с 12 до 20 стран.

Помимо России, в него могут включить Вьетнам, Индонезию, Ирландию, Малайзию и Таиланд. При этом из списка уберут Индию и Южную Корею.

Список носит символический характер, однако включение в него может вызвать негативные рыночные последствия, передает "Вечерняя Москва".

В середине апреля Дональд Трамп заявил в Twitter, что Россия и Китай "играют в девальвацию валюты" из-за того, что США повышает ключевую ставку.

В марте США ужесточили санкции в отношении России из-за ситуации на Украине. В черный список внесли шесть физических лиц и восемь организаций.

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