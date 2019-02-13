Госдолг США установил исторический рекорд

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Государственный долг США пересек историческую отметку 22 триллиона долларов. Ежедневные отчеты о состоянии госдолга публикуются на сайте Минфина США.

С начала месяца госдолг вырос более чем на 90 миллиардов. Каждую секунду он увеличивается на несколько тысяч долларов.

Бюджетное управление конгресса США прогнозирует, что в текущем финансовом году дефицит составит 897 миллиардов долларов, что на 15,1 процента больше прошлогоднего дисбаланса в 779 миллиардов долларов. Эксперты ожидают, что рост дефицита продолжится в среднем по 1 триллиону в год.

Как сообщает Usa Today, рост госдолга связан с прошлогодней налоговой реформой, стоившей бюджету США порядка 1,5 триллиона долларов, а также возросших расходов на оборону. За время президентства Дональда Трампа долг увеличился на два триллиона.

Также ранее сообщалось, что Китай сократил вложения в госдолг США на 7,7 миллиарда долларов. Несмотря на это, страна остается главным инвестором в американские гособлигации. С момента введения американских санкций вложения России в госдолг Штатов сильно колебались: в январе 2014 года они составляли около 132 миллиардов долларов, к концу 2018 года РФ не вошла в топ-30 среди держателей американских облигаций.

Огромный государственный долг США – один из главных аргументов критиков американской экономики. Эксперты оценивают задолженность государств не в абсолютных цифрах, а в привязке к ВВП.