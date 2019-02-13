Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13 февраля, 09:05

Госдолг США установил исторический рекорд

за рубежом экономика

13 февраля, 09:05

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/etienjones

Государственный долг США пересек историческую отметку 22 триллиона долларов. Ежедневные отчеты о состоянии госдолга публикуются на сайте Минфина США.

С начала месяца госдолг вырос более чем на 90 миллиардов. Каждую секунду он увеличивается на несколько тысяч долларов.

Бюджетное управление конгресса США прогнозирует, что в текущем финансовом году дефицит составит 897 миллиардов долларов, что на 15,1 процента больше прошлогоднего дисбаланса в 779 миллиардов долларов. Эксперты ожидают, что рост дефицита продолжится в среднем по 1 триллиону в год.

Как сообщает Usa Today, рост госдолга связан с прошлогодней налоговой реформой, стоившей бюджету США порядка 1,5 триллиона долларов, а также возросших расходов на оборону. За время президентства Дональда Трампа долг увеличился на два триллиона.

Также ранее сообщалось, что Китай сократил вложения в госдолг США на 7,7 миллиарда долларов. Несмотря на это, страна остается главным инвестором в американские гособлигации. С момента введения американских санкций вложения России в госдолг Штатов сильно колебались: в январе 2014 года они составляли около 132 миллиардов долларов, к концу 2018 года РФ не вошла в топ-30 среди держателей американских облигаций.

Огромный государственный долг США – один из главных аргументов критиков американской экономики. Эксперты оценивают задолженность государств не в абсолютных цифрах, а в привязке к ВВП.

за рубежом экономика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика