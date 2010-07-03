Дерипаска подал в суд на Минфин США

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Владелец "Русала" Олег Дерипаска подал в суд на американское министерство финансов. Российский миллиардер требует отменить против него санкции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Предприниматель заявляет, что из-за запретов американского ведомства его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов. По мнению Дерипаски, он стал жертвой внутриполитической борьбы в США.

Ранее в США объявили о снятии санкций с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго". При этом ограничительные меры в отношении Олега Дерипаски остаются в силе, его активы по-прежнему заморожены.

Первые два месяца 2019 года обогатили Дерипаску на 1,07 миллиарда долларов. В итоге он вернулся в список 500 богатейших людей мира по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index.