Дерипаска вернулся в список 500 богатейших людей планеты

Первые два месяца 2019 года обогатили российского бизнесмена Олега Дерипаску на 1,07 миллиарда долларов. В итоге он вернулся в список 500 богатейших людей мира, передает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
Отмечается, что за указанный период совокупное состояние богатейших россиян выросло на 19,31 миллиарда долларов.
За основу расчетов эксперты взяли стоимость акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. В некоторых случаях учитывалось соотношение капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.
Сейчас в рейтинг BBI входят 25 россиян. Все они сумели увеличить свое состояние с начала года. В частности, один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, опережающий в списке своих соотечественников, разбогател на 1,63 миллиарда долларов.
Среди самых богатых жителей планеты также числятся совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, владелец "Северстали" Алексей Мордашов, совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, а также Алишер Усманов, Роман Абрамович, Геннадий Тимченко, Виктор Вексельберг и другие.
В середине января Олег Дерипаска подал иск к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову на миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Основанием стали слова последнего о том, что бизнес, основанный предпринимателем, является аферой и преступлением.
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