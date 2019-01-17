Дерипаска требует с Зюганова миллион рублей

Олег Дерипаска подал иск к Геннадию Зюганову на миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя бизнесмена.
9 января лидер партии КПРФ на заседании Госдумы заявил, что бизнес, основанный предпринимателем, является аферой и преступлением.
"Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании "Русал", так и всем сотрудникам, причастным к ее созданию и развитию", – отметил представитель Дерипаски.
По словам собеседника агентства, компания "Русал" – один из крупнейших производителей алюминия, который обеспечивает 100 тысяч рабочих мест.
Дерипаска же "не участвовал в залоговых аукционах, не имел номенклатурных привилегий и не использовал в бизнесе никаких инструментов, кроме рыночных", уточнил его представить.
В начале января Зюганов у себя в соцсетях возмутился тем, что заводы "Русала" "сначала украли у граждан, а теперь их отдают в подчинение англосаксам". Позже высказывание лидера партии коммунистов разместили и на сайте партии.
В октябре в США заморозили американские активы Дерипаски, среди которых два особняка – в нью-йоркском районе Верхний Ист-Сайд и Вашингтоне.
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