Минфин США снял санкции с "Русал", En+ и "Евросибэнерго"

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В США объявили о снятии санкций с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго".

При этом ограничительные меры в отношении Олега Дерипаски остаются в силе, его активы по-прежнему будут заморожены, сообщает РИА Новости.

Выполняя условия снятия санкций, компании понизили прямые и косвенные доли Дерипаски и вышли из-под его контроля.

Согласно документу, подобные действия гарантируют большинству директоров в советах директоров En+ и "Русала" независимость, включая американских и европейских лиц.

Минфин подчеркнул, что российские компании пошли на беспрецедентную транспарентность деятельности, выполнив требования по проведению масштабных аудиторских проверок, сертификаций и отчетности.

В середине декабря Минфин США сообщал, что намерен исключить En+, "Русал" и "Евросибэнерго" из санкционного списка, но только через 30 дней при выполнении ряда условий. Конгресс выступил против этого.

Снятие ограничений должно было произойти еще 18 января, но срок истечения ряда лицензий компаний продлили до 28 января.

Ранее Глава американского Минфина Стивен Мнучин предупредил, что эти компании могут вновь оказаться под санкциями, если их руководство не будет соблюдать требования Минфина США.

Речь идет о прозрачности в отношении операций, гарантирующей, что Дерипаска не восстановит контроль над компаниями.