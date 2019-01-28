Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

02:17

Минфин США снял санкции с "Русал", En+ и "Евросибэнерго"

за рубежом политика

02:17

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/borjomi88

В США объявили о снятии санкций с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго".

При этом ограничительные меры в отношении Олега Дерипаски остаются в силе, его активы по-прежнему будут заморожены, сообщает РИА Новости.

Выполняя условия снятия санкций, компании понизили прямые и косвенные доли Дерипаски и вышли из-под его контроля.

Согласно документу, подобные действия гарантируют большинству директоров в советах директоров En+ и "Русала" независимость, включая американских и европейских лиц.

Минфин подчеркнул, что российские компании пошли на беспрецедентную транспарентность деятельности, выполнив требования по проведению масштабных аудиторских проверок, сертификаций и отчетности.

В середине декабря Минфин США сообщал, что намерен исключить En+, "Русал" и "Евросибэнерго" из санкционного списка, но только через 30 дней при выполнении ряда условий. Конгресс выступил против этого.

Снятие ограничений должно было произойти еще 18 января, но срок истечения ряда лицензий компаний продлили до 28 января.

Ранее Глава американского Минфина Стивен Мнучин предупредил, что эти компании могут вновь оказаться под санкциями, если их руководство не будет соблюдать требования Минфина США.

Речь идет о прозрачности в отношении операций, гарантирующей, что Дерипаска не восстановит контроль над компаниями.

за рубежом политика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика