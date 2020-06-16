Россия увеличила вложения в госбумаги США почти вдвое

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Россия в апреле увеличила объем вложений в государственные бумаги США с 3,85 до 6,85 миллиарда долларов, сообщает News.ru.

Как говорится в заявлении Минфина США, на долю долгосрочных облигаций пришлось 4,014 миллиарда вместо 3,38 месяцем ранее.

На долю краткосрочных – 2,839 миллиарда по сравнению с 473 миллионами в марте. Тогда общий объем вложений достигал 3,85 миллиарда.

Весной 2018 года Россия начала сокращать вложения в американский госдолг. Однако в августе 2019 года вновь увеличила вложения.

Крупнейшим держателем госбумаг США в апреле осталась Япония с показателем 1,26 триллиона долларов. Второе место с занимает Китай – 1,07.

В 2019 году чистый государственный долг России опустился ниже нуля впервые после введения санкций и падения цен на нефть в 2014 году.