Конгресс США призывают увеличить экспорт газа союзникам по НАТО

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В конгрессе США подготовили законопроект, призывающий Вашингтон увеличить поставки газа в Евросоюз и государства – союзники по НАТО, сообщает RT.
Проект закона подготовили конгрессмены Кэрол Миллер и Дэвид Маккинли. Таким образом они хотят снизить их зависимость от российского топлива.
Отмечается, что новая трансатлантическая энергетическая стратегия увеличит объемы американского экспорта и поможет обеспечить энергетическую безопасность союзникам.
Авторы инициативы уверены, что Россия якобы использует топливные ресурсы в качестве геополитического оружия, чтобы "угрожать" союзникам США.
Ранее страны-участницы формата ОПЕК+ подписали соглашение о продлении максимального уровня сокращения добычи нефти до конца июля. Глава Минэнерго РФ Александр Новак отметил, что достигнутые договоренности положительно скажутся на стабилизации рынка энергоносителей.
В конце апреля президент РФ Владимир Путин отмечал, что в связи с пандемией коронавируса энергетическая сфера столкнулась с потрясениями. Он подчеркнул, что возникшие проблемы носят системный характер.
В России ввели временный запрет на импорт топлива
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