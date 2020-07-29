Конгресс США призывают увеличить экспорт газа союзникам по НАТО

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В конгрессе США подготовили законопроект, призывающий Вашингтон увеличить поставки газа в Евросоюз и государства – союзники по НАТО, сообщает RT.

Проект закона подготовили конгрессмены Кэрол Миллер и Дэвид Маккинли. Таким образом они хотят снизить их зависимость от российского топлива.

Отмечается, что новая трансатлантическая энергетическая стратегия увеличит объемы американского экспорта и поможет обеспечить энергетическую безопасность союзникам.

Авторы инициативы уверены, что Россия якобы использует топливные ресурсы в качестве геополитического оружия, чтобы "угрожать" союзникам США.

Ранее страны-участницы формата ОПЕК+ подписали соглашение о продлении максимального уровня сокращения добычи нефти до конца июля. Глава Минэнерго РФ Александр Новак отметил, что достигнутые договоренности положительно скажутся на стабилизации рынка энергоносителей.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин отмечал, что в связи с пандемией коронавируса энергетическая сфера столкнулась с потрясениями. Он подчеркнул, что возникшие проблемы носят системный характер.