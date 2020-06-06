Новак прокомментировал решение ОПЕК+ по продлению сокращения нефти до июля 2020 года

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Глава министерства энергетики РФ Александр Новак отметил, что договоренности ОПЕК+ положительно скажутся на стабилизации рынка энергоносителей, сообщает ТАСС.
Он отметил, что организация решила продлить сокращение добычи нефти в 9,7 миллиона баррелей в сутки на июль. В связи с этим Россия планирует добычу нефти в 2020 году на уровне 510-520 миллионов тонн.
"Мы оценку делали, что у нас 510-520, в пределах этой цифры", – отметил Новак.
Новак оценил принятое решение по продлению сокращения как правильное. Он подчеркнул, что цены на нефть и рынок энергоносителей в целом позитивно реагируют на соглашение ОПЕК+.
"Сегодня было принято решение о том, чтобы те параметры, которые были на май-июнь месяц по сокращению около 10 миллионов баррелей в сутки, а точнее 9,7 миллиона баррелей, продлить на еще один месяц, на июль этого года, для того, чтобы усилить влияние сделки, для того, чтобы рынок сбалансировался, снизить риски и неопределенность, которые мы еще видим", – сказал Новак.
Глава Минэнерго РФ добавил, что все нефтяные компании страны поддержали решение по дополнительному сокращению добычи. Новак отметил, что Россия планирует выполнить обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ на 100% в июне. Он рассказал, что в мае исполнение РФ сделки составило 96%.
"Мы выходим на 100%-ный уровень <...> В июне мы будем выходить на полное исполнение обязательств", – отметил Новак.
Вместе с тем глава Минэнерго не исключил, что сроки сделки ОПЕК+ могут поменяться в меньшую или большую сторону. Он отметил, что в настоящий момент преждевременно говорить о ситуации на рынке энергоносителей через два года.
"Рынок настолько непредсказуем, волатилен, во многом зависит от экономической ситуации в мире. Мы и так приняли достаточно большой длительный срок действия соглашения: если раньше это было шесть месяцев, максимум девять, то сегодня два года", – сказал Новак.
Он отметил, что данное соглашение является сигналом, согласно которому страны ОПЕК+ решили принимать совместные действия по балансировке рынка.
Новак добавил, что все страны, которые недовыполнили сделку организации, подтвердили свое намерение соблюдать свои обязательства. Он подчеркнул, что они сократят добычу в течение нескольких месяцев.
Ранее Новак отмечал, что меры ОПЕК+ позволили избежать последствий рекордного падения спроса на энергоносители. Он подчеркнул, что в ходе заседаний, состоявшихся 9 и 12 апреля, были приняты конструктивные решения.
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