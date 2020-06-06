Новак прокомментировал последствия принятых ОПЕК+ мер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Меры ОПЕК+ позволили избежать последствий рекордного падения спроса на энергоносители. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

Он поблагодарил участников заседания организации, которое прошло 9 и 12 апреля. Новак отметил, что на нем были приняты конструктивные решения.

"Хотел бы высказать слова благодарности всем участникам министерской встречи ОПЕК, прошедшей 9 и 12 апреля этого года, за те конструктивные решения, которые были приняты, за совместные действия, которые позволили избежать нам сегодня серьезных последствий самого значительного в истории снижения спроса на мировом нефтяном рынке", – сказал он.

Глава Минэнерго пояснил, что спрос на рынке энергоносителей начал восстанавливаться в связи со сделкой ОПЕК+. По его словам, данную тенденцию также сформировали поэтапное смягчение режима самоизоляции и частичное восстановление экономики.

"Мы видим положительный эффект от совместных действий по ограничению добычи", – подчеркнул Новак.

Вместе с тем он констатировал хрупкость нефтяного рынка, в связи с чем ему по-прежнему требуется поддержка.

По состоянию на 3 июня стоимость нефти марки Brent поднялась до 40 долларов. Цена фьючерсов WTI дошла до отметки в 37,53 доллара. Динамика была вызвана заседанием ОПЕК, на котором было принято решение о продлении действующего сокращения добычи нефти до конца июля 2020 года.