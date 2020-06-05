В ФРГ допустили введение санкций на американский газ

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Глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст заявил, что Германия рассматривает потенциальное введение штрафных пошлин на американский газ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, поводом может стать давление США на ситуацию с трубопроводом "Северный поток – 2".

"Поведение США в этом вопросе больше не следует понимать как дружеский акт, оно является посягательством на суверенитет Германии и ЕС", – заявил представитель немецкого парламента.

Ранее в американский сенат внесли законопроект, подразумевающий новые санкции против трубопровода. Ограничения коснутся страховых компаний, работающих с задействованными на строительстве судами.

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель ранее обсудили разногласия относительно "Северного потока – 2" на повышенных тонах.

В декабре 2019 года США ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно прекратить строительство. В РФ данные действия Вашингтона оценили как проявление недобросовестной конкуренции.