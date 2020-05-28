Эксперт рассказал, когда закончатся работы по прокладке "Северного потока – 2"

Фото: ТАСС/DPA/Stefan Sauer
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов сообщил, когда могут быть возобновлены работы по прокладке газопровода. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.
По словам Фролова, нужно еще получить разрешение от датского регулятора на работу судна под названием "Академик Черский", ранее вставшего на якорь в открытом море. Трубоукладчик направлялся в Германию длинным маршрутом вокруг Африки.
"Одним из главных требований было наличие системы динамического позиционирования, таковая у "Академика Черского" есть. Эта система нужна, во-первых, для того, чтобы укладывать трубу по указанной трассе. И, во-вторых, чтобы справляться с волнением на море за счет работы движителей, которые будут компенсировать воздействие волн", – сказал эксперт. Отмечается, что работы по строительству могут быть закончены в два этапа.
"Поэтому что касается первого этапа, то он может быть завершен, думаю, примерно за полтора месяца. Второй этап – до трех месяцев, скорее всего, может потребоваться", – считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики.
Судно-трубоукладчик "Академик Черский" с 2016 года эксплуатируется и управляется ООО "Газпром флот". В декабре 2019 года Александр Новак заявил, что использование этого судна станет одним из вариантов достройки второй нитки "Северного потока".
В декабре 2019 США ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas вышла из проекта, забрав судно, прокладывавшее нитку по дну Балтийского моря.
В Кремле шаги Соединенных Штатов расценили как пример недобросовестной конкуренции. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг при этом раскритиковал американские санкции против "Северного потока – 2".
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