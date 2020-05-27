Эксперт связал желание США ввести санкции против "Северного потока–2" с выборами

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Новые санкции США простив "Северного потока–2" могут быть связаны с выборами, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Об этом сообщает ИА "НСН".

По его словам, Вашингтон пытается сделать бессмысленной достройку этого газопровода, чтобы запереть РФ на украинском транзите.

"А Украину они контролируют и, соответственно, в какой-то момент можно будет перекрыть транзит российского газа с помощью санкций или какого-то теракта. Тогда в Европе возникнет дефицит газа, цены вырастут, и можно будет рентабельно продавать туда свой американский СПГ", – пояснил Юшков.

Также, по его словам, в преддверии выборов, и республиканцы, и демократы пытаются продемонстрировать, что именно они главные борцы с Россией.

"И многие американские санкции сейчас преследуют электоральную логику", – добавил эксперт.

Накануне посол США в Германии Ричард Гренелл рассказал, что конгресс может принять новые санкции против проекта "Северный поток – 2". Он уточнил, что главной задачей новых ограничений будут сложности, связанные с вводом трубы в эксплуатацию. Однако посол не пояснил, какие именно санкции и ограничения примет американская администрация.

Также Гренелл обратился к Берлину, чтобы он пересмотрел политику в отношении РФ. Посол подчеркнул, что пока Германия не платит достаточное количество взносов в бюджет НАТО, она не должна сотрудничать с российской стороной.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии. Помешать реализации данного проекта намерены США, которые продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

В частности, в декабре 2019 года США ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно прекратить строительство.

В свою очередь в администрации президента РФ шаги Соединенных Штатов расценили как пример недобросовестной конкуренции.