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Общество

07:13

В России ввели временный запрет на импорт топлива

экономика общество за рубежом

Фото: Depositphotos

Временный запрет на импорт топлива в Россию вступил в силу. Соответствующее решение правительство приняло 25 мая, передает RT.

Ограничения наложены до 1 октября и касаются ввоза бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля. При необходимости профильные ведомства могут до 15 июня принять решение об изменении срока действия распоряжения.

По прогнозам Минэнерго, которое выступило с предложением, именно до этого периода будут держатся низкие цены на нефть. Запрет не распространяется на транзитные поставки и перемещаемое гражданами топливо для личного пользования.

Министр энергетики Александр Новак ранее заявил, что спрос на бензин в ряде стран Евросоюза упал примерно на 70 процентов из-за мер по борьбе с коронавирусом. В результате цена топлива почти сравнялась со стоимостью сырья.

Эксперты отмечали, что европейские НПЗ, не ограниченные российской системой налогообложения, могут начать поставлять свою более дешевую продукцию в РФ, так как они не в состоянии сбыть топливо на рынке ЕС.

На заправках может появиться разбавленный бензин

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