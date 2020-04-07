Правительство РФ введет запрет на импорт бензина – СМИ

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Правительство России приняло решение о временном запрете на импорт нефтепродуктов из-за рубежа.

Как пишет РБК, это необходимо для предотвращения ввоза дешевого бензина на внутренний рынок. Предполагается, что ограничения будут введены с апреля до сентября 2020 года.

По прогнозам Минэнерго, которое выступило с предложением, именно до этого периода будут держатся низкие цены на нефть. Инициативу поддержал вице-премьер Юрий Борисов, курирующий опросы топливно-энергетического комплекса.

Министр энергетики Александр Новак заявил, спрос на бензин в ряде стран Евросоюза упал примерно на 70 процентов из-за мер по борьбе с коронавирусом. В результате цена топлива почти сравнялась со стоимостью сырья, а в ряде случаев бензин стал стоить даже дешевле нефти.

Эксперты отмечали, что европейские НПЗ, не ограниченные российской системой налогообложения, могут начать поставлять свою более дешевую продукцию в РФ, так как они не в состоянии сбыть топливо на рынке ЕС.

6 апреля цена нефти Brent опустилась до 31,69 доллара за баррель. Кризис в нефтяной отрасли возник из-за срыва договора стран ОПЕК+ в части сокращения объемов добычи нефти. От данной меры отказались Россия и Казахстан.