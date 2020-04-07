Правительство РФ введет запрет на импорт бензина – СМИ

01:46
Фото: Depositphotos
Правительство России приняло решение о временном запрете на импорт нефтепродуктов из-за рубежа.
Как пишет РБК, это необходимо для предотвращения ввоза дешевого бензина на внутренний рынок. Предполагается, что ограничения будут введены с апреля до сентября 2020 года.
По прогнозам Минэнерго, которое выступило с предложением, именно до этого периода будут держатся низкие цены на нефть. Инициативу поддержал вице-премьер Юрий Борисов, курирующий опросы топливно-энергетического комплекса.
Министр энергетики Александр Новак заявил, спрос на бензин в ряде стран Евросоюза упал примерно на 70 процентов из-за мер по борьбе с коронавирусом. В результате цена топлива почти сравнялась со стоимостью сырья, а в ряде случаев бензин стал стоить даже дешевле нефти.
Эксперты отмечали, что европейские НПЗ, не ограниченные российской системой налогообложения, могут начать поставлять свою более дешевую продукцию в РФ, так как они не в состоянии сбыть топливо на рынке ЕС.
6 апреля цена нефти Brent опустилась до 31,69 доллара за баррель. Кризис в нефтяной отрасли возник из-за срыва договора стран ОПЕК+ в части сокращения объемов добычи нефти. От данной меры отказались Россия и Казахстан.
Водителям советуют выбирать АЗС с бесконтактной оплатой
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: