Новак допустил снижение спроса на российских АЗС на 40% в ближайшие недели

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Потребление бензина и дизельного топлива на АЗС в Москве уменьшилось на 20-30%, в целом по России на 10-15%, рассказал в интервью радио "Эхо Москвы" министр энергетики РФ Александр Новак.
По словам министра, в течение одной-двух ближайших недель снижение может составить 40%. При этом он усомнился в том, что сокращение спроса на АЗС дойдет до 70%.
С 29 марта в Москве действуют ограничения на передвижение по городу для предотвращения масштабного распространения коронавируса. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.
Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье, а затем и в других регионах России.
За последние сутки в 29 регионах России подтвердили 771 новый случай коронавирусной инфекции. Большинство случаев заражения зарегистрировано в Москве – 595. Всего в России зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах.
Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек. В мире заражено уже более 827 тысяч человек, свыше 40 тысяч скончалось.
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