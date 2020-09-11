Путин и Лукашенко 14 сентября встретятся в Сочи

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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Сочи обсудят ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений. Их встреча запланирована 14 сентября, говорится на сайте Кремля.

Главы государств особое внимание уделят реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической, а также культурно-гуманитарной областях, уточнили в администрации президента России. Кроме того, Путин и Лукашенко поговорят о перспективах продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Белорусский лидер будет находиться в России в рамках рабочего визита.

Ранее Дмитрий Песков назвал дату встречи Лукашенко и Путина. На уточняющий вопрос о том, планируется ли подписание совместных документов по итогам встречи, пресс-секретарь российского президента дал отрицательный ответ.

Кроме того, в Кремле рассказывали о подготовке визита Лукашенко в Москву. "Обсуждались итоги визита председателя правительства России в Минск, в том числе в контексте подготовки поездки президента Белоруссии в Москву", – говорил Песков.