Песков назвал дату встречи Лукашенко и Путина

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Кремль подтверждает визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию 14 сентября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, визит Лукашенко действительно состоится в понедельник, 14 сентября. Будет рабочий визит, у него будет общение с президентом Путиным", – приводит слова Пескова РИА Новости.

На уточняющий вопрос о том, планируется ли подписание совместных документов по итогам встречи, Песков дал отрицательный ответ.

"Возможно, мы проинформируем вас об основных итогах этих переговоров, мы обязательно постараемся это сделать", – сказал представитель Кремля.

Он также подтвердил, что обмен вступительными протокольными словами будет транслироваться.

Акции протеста в Белоруссии возникли в результате президентских выборов. Согласно их результатам, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.

В выходные пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщала о задержании более 100 человек в результате акций протеста. Они проходили 6 сентября в разных городах Белоруссии.

В управлении протестами Лукашенко обвинил Польшу, Чехию, Литву и Украину. Он добавил, что власти реагируют на любые негативные действия в отношении страны.

Лукашенко также заявил, что Белоруссия может закрыть границы под Брестом и Гродно, заблокировав торговые пути на восток.