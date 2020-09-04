ЕС не станет включать Лукашенко в санкционный список – СМИ

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Фото: kremlin.ru
Из-за позиции Германии, Франции и Италии президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза, сообщает газета Die Welt.
По мнению Берлина, Парижа и Рима, включение Лукашенко в черный список грозит полным прекращением диалога с Минском. За введение ограничений против белорусского лидера выступали страны Балтии и Польша.
Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен ввести санкции в отношении значительного числа белорусских должностных лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов.
Также Литва и Эстония запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам.
В МИД Эстонии уточнили, что запрет распространяется на людей, которые играют ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Белоруссии и в применении насилия против мирных демонстрантов.
Выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа. Согласно данным ЦИК, выиграл Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Его оппонент Светлана Тихановская набрала 10,12%, эти итоги она не признала. Вскоре в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.
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