ЕС не станет включать Лукашенко в санкционный список – СМИ

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Из-за позиции Германии, Франции и Италии президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза, сообщает газета Die Welt.

По мнению Берлина, Парижа и Рима, включение Лукашенко в черный список грозит полным прекращением диалога с Минском. За введение ограничений против белорусского лидера выступали страны Балтии и Польша.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен ввести санкции в отношении значительного числа белорусских должностных лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов.

Также Литва и Эстония запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам.

В МИД Эстонии уточнили, что запрет распространяется на людей, которые играют ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Белоруссии и в применении насилия против мирных демонстрантов.

Выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа. Согласно данным ЦИК, выиграл Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Его оппонент Светлана Тихановская набрала 10,12%, эти итоги она не признала. Вскоре в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.