Варшава продолжает вмешиваться в дела Белоруссии – Захарова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает Варшаву отказаться от подрыва суверенитета Белоруссии, вернуться к нормам международного права.
"Во внутренние дела Республики Беларусь продолжаются неприкрытые вмешательства со стороны польских властей. На Минск осуществляется давление. Варшава фактически диктует линию поведения, открыто поддерживая, в том числе и финансами, белорусские оппозиционные силы", – отметила Захарова.
Она добавила, что в связи с этим информация о высказываниях первого лица государства относительно готовности "взять под защиту" отдельные регионы в соседней республике" может настораживать. Захарова призвала Варшаву отказаться от политики подрыва суверенитета в республике.
Ранее Лукашенко обвинил Польшу, Чехию, Литву и Украину в управлении протестами в Белоруссии. Он заявил, что власти реагируют на любые негативные действия в отношении страны. По его словам, для Минска сейчас важнее всего не допустить разжигания какого-то пожара, который может перекинуться в результате на всю страну.
Протестные акции в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране состоялись президентские выборы. Согласно их результатам, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.
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