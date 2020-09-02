Макей поблагодарил Россию за взвешенную позицию по ситуации в Белоруссии

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поблагодарил Россию за взвешенную позицию по ситуации в республике. Об этом сообщает РИА Новости.

"Хотел бы выразить признательность российской стороне за выдержанную, грамотную, четкую реакцию на события, которые разворачиваются в Белоруссии. Очевидно, что взвешенная и предельно четкая позиция России выступает тем противовесом, который сдерживает внешние силы от неприкрытого вмешательства во внутренние дела республики", – сказал Макей.

Во время встречи Лавров заявил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели. По его словам, это подчеркивает обоюдный настрой двух стран на дальнейшее развитие равноправных и взаимовыгодных отношений.

Макей прибыл в российскую столицу с однодневным рабочим визитом. Ранее также стало известно о планах премьер-министра РФ Михаила Мишустина посетить Белоруссию 3 сентября.

В свою очередь, глава Минобороны республики генерал-майор Виктор Хренин посетит Москву 4 сентября и примет участие в совместном заседании министров обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ.

