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Общество

12:53

Мишустин посетит Белоруссию 3 сентября

общество власть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Глава правительства РФ Михаил Мишустин посетит Белоруссию в четверг, 3 сентября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

"Буквально завтра предстоит визит в Минск председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина", – цитирует министра иностранных дел РФ РИА Новости.

В свою очередь, глава Минобороны Белоруссии генерал-майор Виктор Хренин посетит Москву 4 сентября и примет участие в совместном заседании министров обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ.

Ранее в Москве прошли переговоры представителей Роспотребнадзора и белорусской санитарно-эпидемиологической службы при Минздраве. По итогам встречи было решено начать поэтапное возобновление транспортного сообщения между странами.

В конце марта из-за распространения коронавируса Россия закрыла границу с Белоруссией. Речь шла об автомобильных, железнодорожных, пешеходных, речных и смешанных пунктах пропуска.

Белоруссия ограничения не вводила, однако для прибывающих в республику из других государств действовал двухнедельный карантин. 15 июля такая мера в отношении граждан РФ была отменена.

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