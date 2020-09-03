Лукашенко обвинил четыре страны в управлении протестами в Белоруссии

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Белорусский лидер Александр Лукашенко обвинил Польшу, Чехию, Литву и Украину в управлении протестами в стране, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на местное издание.

"Оно (вмешательство. – Прим. ред.) происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает", – сказал Лукашенко.

Лидер Белоруссии заявил, что власти реагируют на любые негативные действия в отношении страны. По его словам, для Минска сейчас важнее всего не допустить разжигания какого-то пожара, который может перекинуться в результате на всю страну.

Накануне министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поблагодарил Россию за взвешенную позицию по ситуации в республике. Министр также заявил, что взвешенная позиция Москвы позволяет перевести ситуацию в Белоруссии в более спокойное русло и наладить диалог с обществом.

Акции в республике возникли в результате президентских выборов. Согласно их результатам, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1%. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.

